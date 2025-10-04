Булочки с корицей – это всегда особый аромат домашнего уюта. 24 Канал предлагает отпраздновать День булочек с корицей, воспользовавшись рецептом портала Cookpad.
Читайте также Ваши дети влюбятся в тыкву: запеканка с творогом и маком, которая вкуснее любого торта
Булочки с корицей и кремом
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 180 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 50 граммов сахара;
– 40 граммов сливочного масла;
– 4 грамма соли;
– 320 граммов муки;
– 8 граммов сухих дрожжей;
начинка:
– 60 граммов мягкого сливочного масла;
– 100 граммов коричневого сахара;
– 15 граммов корицы;
топинг:
– 100 граммов вареного сгущенного молока + орехи (по желанию)
крем:
– 30 граммов сливок 33%;
– 80 граммов крем-сыра;
– 60 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты для теста, замесите его и оставьте на час в теплом месте.
- Раскатайте готовое тесто в форму прямоугольника, смажьте начинкой, сверните рулетом и разрежьте на восемь одинаковых кусков.
- Выложите их на форму и выпекайте при температуре 180 градусов до образования золотистой корочки.
- Готовые булочки смажьте сгущенкой и посыпьте орехами.
- Для приготовления крема взбейте все ингредиенты до устойчивых пиков и отсадите поверх булочек. В конце посыпьте булочки корицей.
Ароматное удовольствие / Фото Pixabay
Булочки с сыром и орехами
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм муки;
– 400 миллилитров молока;
– 3 яйца;
– 100 граммов масла;
– полстакана сахара;
– 11 граммов сухих дрожжей;
начинка:
– 10 граммов корицы;
– пол стакана сахара;
– поджаренные орешки.
Приготовление:
- Подогрейте молоко. Добавьте мягкое масло и перемешивайте, пока оно полностью не растворится. Высыпьте сахар и взбивайте, чтобы он разошелся в массе.
- Охладите смесь до примерно 40 градусов.
- Добавьте сухие дрожжи, снова взбейте до образования легкой пенки. Добавьте два яйца и тщательно взбейте.
- Постепенно подсыпайте муку, замешивая мягкое и эластичное тесто. Заверните его и оставьте в теплом месте на 1 час для подъема.
- Раскатайте тесто до толщины примерно 1 сантиметр. Слегка смажьте поверхность маслом или яйцом, равномерно распределите начинку.
- Заверните в рулет и нарежьте на одинаковые кусочки. Немного прижмите их руками, оставьте на 10 – 15 минут.
- Смажьте взбитым яйцом и, по желанию, посыпьте сахаром.
- Выпекайте при температуре 180 градусов 25 – 35 минут.
А еще попробуйте булочки из легендарной столичной кофейни "Ярославна", рецептом которых поделился портал Shuba.
Булочки с корицей как в "Ярославне"
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки сахара;
– 125 миллилитров молока;
– 30 граммов сливочного масла;
– 400 граммов муки;
– 25 граммов прессованных дрожжей;
– щепотка соли и ванилина;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 1 желток;
начинка:
– 4 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка корицы.
Приготовление:
- Подогрейте молоко так, чтобы оно было теплым, но не горячим и не холодным.
- Перелейте его в миску, добавьте половину столовой ложки сахара и дрожжи, предварительно раскрошив их руками.
- Добавьте 100 граммов просеянной муки, перемешайте массу до однородности, накройте полотенцем и оставьте на 20 минут в теплой комнате для подъема опары.
- В другой миске соедините остаток сахара, размягченное сливочное масло, яйца и соль. Тщательно размешайте лопаткой.
- Масляно-яичную смесь добавьте в опару и перемешайте. Масло может оставаться кусочками – это нормально, со временем оно соединится с тестом.
- Важно, чтобы опара уже увеличилась в полтора – два раза.
- Добавьте еще 100 граммов муки, перемешайте. Затем подсыпьте еще 100 граммов и замешивайте руками или лопаткой.
- Начинайте постепенно вводить последнюю часть муки, ориентируясь на плотность теста. Полную норму можно не использовать, немного муки понадобится позже для обминания.
- Когда тесто станет однородным, добавьте половину растительного масла и вымесите до гладкости. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность, обомните несколько минут, затем верните в миску, смазанную маслом. Накройте полотенцем и оставьте на 20 минут в тепле.
- Через 20 минут снова немного обомните тесто, не подсыпая муки, и оставьте еще на такое же время. Периодическое обминание насыщает его кислородом, что ускоряет брожение.
- Для начинки смешайте сахар с корицей. Количество корицы регулировать.
- Тесто разделите на четыре части, каждую сформируйте в колбаску, слегка смажьте маслом и накройте, оставив отдохнуть на 10 минут.
- Каждую часть раскатайте в прямоугольник размером примерно 30 на 4 сантиметра. Дайте пластам теста полежать несколько минут.
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Подготовьте противень, застеленный пергаментом.
- Смажьте прямоугольник маслом, равномерно присыпьте частью смеси корицы с сахаром. Сверните в рулет и разрежьте пополам, формируя заготовки в виде роз. Края рулетов подогните под низ.
- Выложите булочки на противень, слегка прижмите ладонью и оставьте под полотенцем еще на 20 минут для подъема.
- Взбейте желток и смажьте булочки, оставьте на 5 минут.
- Выпекайте примерно 20 минут до золотисто-коричневого цвета.
Приятного аппетита!
Чем смазать булочки, чтобы они выглядели как на картинке?
- Попробуйте теплое молоко, выпечка будет иметь идеальный блеск.
- Также можно легко приготовить сахарный сироп.