Варка грибов – это важный процесс, который влияет не только на вкус блюда, но и на его безопасность. Сколько времени нужно варить грибы, чтобы они вам не навредили, но в то же время и не превратились в массу – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Kuchnia.
Сколько времени варить грибы?
Все грибы, которые принесены из леса, обязательно нужно варить. Доведите воду до закипания и готовьте грибы 15 – 20 минут после этого.
Более старые и крупные грибы потребуют более долгой обработки, до 45 минут. Дважды варить грибы не нужно.
Подарок природы / Фото Freepik
Нужно ли солить воду?
Добавить немного соли – это всегда хорошая идея. Однако в этом случае важно знать о моменте добавления соли.
Как советует портал Pysznoscy, добавлять соль во время варки грибов надо только в конце процесса. Так грибы не потеряют своей твердости и сохранят форму.
Что быстро приготовить из грибов?
- Когда времени мало, к лучше готовить не лесные грибы, а шампиньоны.
- Их можно замариновать за считанные минуты – и быстрая закуска уже на вашем столе.
- Все нужные ингредиенты уже точно есть на вашей кухне.