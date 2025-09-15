Как приготовить такие маринованные грибы рассказывает 24 Канал со ссылкой на фудблогера @skibaanya. Это самые быстрые маринованные шампиньоны, которые еще и не требуют долгого настаивания.

Как замариновать грибы за 7 минут?

Время: 15 минут

Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов шампиньонов;

– 50 миллилитров воды;

– 50 миллилитров масла;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 зубчика чеснока;

– 15 штук перца черного горошком;

– 3 лавровых листа;

– 2 столовые ложки уксуса 9%.

Маринованные шампиньоны за 7 минут: смотрите видео

Приготовление:

В кастрюле смешайте воду, масло, сахар, соль, уксус, чеснок и специи. Поставьте кастрюлю на средний огонь и подождите, пока маринад закипит.

Положите грибы в воду и добавьте пару ложек муки, так они быстрее очистятся. Перемешайте, выньте чистые грибы и добавьте в маринад.

Готовьте шампиньоны 7 минут, периодически помешивайте.

Переложите грибы с маринадом в сосуд, оставьте на несколько часов для более глубокого вкуса. Но можете есть и сразу.

Готово!

Какие распространенные ошибки портят шампиньоны?

Несмотря на кажущуюся простоту приготовления шампиньонов, существует несколько распространенных ошибок, которые могут ухудшить их вкус и привести к резиновой и водянистой консистенции, пишет Ukr.Media.

Одним из важнейших шагов в приготовлении шампиньонов является ограничение времени мытья. Хотя грибы необходимо промыть, чтобы удалить грязь, их следует держать под проточной водой всего несколько секунд. Если грибы выглядят чистыми, достаточно просто протереть их влажной тряпкой.

Следует избегать и варки шампиньонов под крышкой. Это приведет к избытку влаги, в результате чего грибы станут тушеными, а не сохранят желаемую текстуру. Еще одна распространенная ошибка – преждевременное добавление соли. Ее добавлять только в конце процесса приготовления.

