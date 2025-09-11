Она станет идеальным блюдом для родителей, которые хотят сделать своим школьникам сэндвичи к школе. Рецептом домашней ветчины делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @viktoriia_chui.

Как приготовить домашнюю ветчину?

Время: 5 часов (24 часа в холодильнике)

5 часов (24 часа в холодильнике) Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 килограмм мяса куриного бедра;

– 1 килограмм куриного филе;

– 100 миллилитров холодной воды;

– 16 граммов нитритной соли;

– 16 граммов соли;

– 1 чайная ложка черного перца;

– 1 чайная ложка сухого чеснока.

Домашняя ветчина: смотрите видео

Приготовление:

Мясо бедра и половину филе нарежьте на маленькие кубики, вторую половину филе пропустите через мясорубку.

Добавьте воду, соль, нитритную соль и перемешайте 15 минут. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 24 часа.

Далее добавьте черный перец и сухой чеснок. Хорошо перемешайте.

Выложите на пергамент, или в специальную оболочку для колбасы, хорошо утрамбуйте.

Поместите в духовку на 3 – 4 часа при температуре 80 градусов.

Готово!

