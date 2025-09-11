Она станет идеальным блюдом для родителей, которые хотят сделать своим школьникам сэндвичи к школе. Рецептом домашней ветчины делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @viktoriia_chui.
Как приготовить домашнюю ветчину?
- Время: 5 часов (24 часа в холодильнике)
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 килограмм мяса куриного бедра;
– 1 килограмм куриного филе;
– 100 миллилитров холодной воды;
– 16 граммов нитритной соли;
– 16 граммов соли;
– 1 чайная ложка черного перца;
– 1 чайная ложка сухого чеснока.
Домашняя ветчина: смотрите видео
Приготовление:
- Мясо бедра и половину филе нарежьте на маленькие кубики, вторую половину филе пропустите через мясорубку.
- Добавьте воду, соль, нитритную соль и перемешайте 15 минут. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 24 часа.
- Далее добавьте черный перец и сухой чеснок. Хорошо перемешайте.
- Выложите на пергамент, или в специальную оболочку для колбасы, хорошо утрамбуйте.
- Поместите в духовку на 3 – 4 часа при температуре 80 градусов.
Готово!
