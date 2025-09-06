Это идеальный вариант для сытного завтрака или легкого ужина. К тому же она подходит для детского и диетического питания. Рецептом творожной запеканки с зеленью делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.
Как приготовить несладкую творожную запеканку?
- Время: 1 час
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 500 граммов творога 5%;
– 3 – 4 яйца;
– 30 граммов манной крупы;
– 130 граммов сметаны;
– соль – по вкусу;
– зелень укропа;
– твердый сыр для посыпки;
– растительное масло для формы.
Приготовление:
- К творогу добавьте все ингредиенты, кроме твердого сыра. Далее перебейте блендером до однородной массы.
- Форму смажьте маслом и выложите творожную массу. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
- Затем достаньте запеканку и посыпьте тертым сыром. Снова отправьте в духовку на 10 минут или до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
Какие десерты приготовить из творога?
- Сладкую творожную запеканку без муки, манки и глютена можно приготовить за считанные минуты, используя ингредиенты, которые обычно есть на каждой кухне. Она идеально подходит для вкусного завтрака, перекуса или легкого ужина.
- Также можно сделать легкий десерт из творога и фруктов. Он прекрасно подходит для посиделок на природе.
- Отличное дополнение к уютным чаепитиям и творожные кексы. Они требуют простого смешивания всех ингредиентов в миске и разливания в формочки.