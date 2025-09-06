Это идеальный вариант для сытного завтрака или легкого ужина. К тому же она подходит для детского и диетического питания. Рецептом творожной запеканки с зеленью делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

Как приготовить несладкую творожную запеканку?

Время: 1 час

1 час Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 500 граммов творога 5%;

– 3 – 4 яйца;

– 30 граммов манной крупы;

– 130 граммов сметаны;

– соль – по вкусу;

– зелень укропа;

– твердый сыр для посыпки;

– растительное масло для формы.

Приготовление:

К творогу добавьте все ингредиенты, кроме твердого сыра. Далее перебейте блендером до однородной массы.

Форму смажьте маслом и выложите творожную массу. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Затем достаньте запеканку и посыпьте тертым сыром. Снова отправьте в духовку на 10 минут или до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

