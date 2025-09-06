Це ідеальний варіант для ситного сніданку або легкої вечері. До того ж вона підходить для дитячого і дієтичного харчування. Рецептом сирної запіканки з зеленню ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.

Як приготувати несолодку сирну запіканку?

Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру 5%;

– 3 – 4 яйця;

– 30 грамів манної крупи;

– 130 грамів сметани;

– сіль – на смак;

– зелень кропу;

– твердий сир для посипання;

– рослинна олія для форми.

Приготування:

До кисломолочного сиру додайте всі інгредієнти, крім твердого сиру. Далі перебийте блендером до однорідної маси.

Форму змастіть олією і викладіть сирну масу. Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

Потім дістаньте запіканку та посипте тертим сиром. Знову відправте в духовку на 10 хвилин або до золотистої скоринки.

Смачного!

