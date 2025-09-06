Це ідеальний варіант для ситного сніданку або легкої вечері. До того ж вона підходить для дитячого і дієтичного харчування. Рецептом сирної запіканки з зеленню ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.
Як приготувати несолодку сирну запіканку?
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру 5%;
– 3 – 4 яйця;
– 30 грамів манної крупи;
– 130 грамів сметани;
– сіль – на смак;
– зелень кропу;
– твердий сир для посипання;
– рослинна олія для форми.
Приготування:
- До кисломолочного сиру додайте всі інгредієнти, крім твердого сиру. Далі перебийте блендером до однорідної маси.
- Форму змастіть олією і викладіть сирну масу. Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
- Потім дістаньте запіканку та посипте тертим сиром. Знову відправте в духовку на 10 хвилин або до золотистої скоринки.
Смачного!
Які десерти приготувати з сиру?
- Солодку сирну запіканку без борошна, манки та глютену можна приготувати за лічені хвилини, використовуючи інгредієнти, які зазвичай є на кожній кухні. Вона ідеально підходить для смачного сніданку, перекусу або легкої вечері.
- Також можна зробити легкий десерт з сиру та фруктів. Він чудово підходить для посиденьок на природі.
- Чудове доповнення до затишних чаювань і сирні кекси. Вони вимагають простого змішування всіх інгредієнтів у мисці й розливання у формочки.