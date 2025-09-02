На тонкий лаваш викладається тушкована яблучна начинка, згортається в рулет і випікається до скоринки. Готовий десерт посипають цукровою пудрою і подають з кулькою морозива. Рецептом яблучного штруделя з лаваша ділиться 24 Канал з посиланням на Arguments.
Як приготувати яблучний штрудель з лаваша?
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 4 яблука;
– 100 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка кориці;
– 200 грамів цукру;
– 20 грамів ванільного цукру;
– 1 лист лаваша;
– цукрова пудра – для присипки.
Приготування:
- Свіжі яблука очистьте від шкірки, виріжте серединку та наріжте товстими кільцями.
- Яблука пересипте цукром, ванільним цукром і корицею, а також додайте нарізане кубиками масло. Перекладіть суміш на сковорідку та злегка обсмажте на середньому вогні.
- Лаваш розріжте вздовж порівну, на край викладіть ароматну суміш обсмажених яблук і згорніть рулетиком.
- Викладіть штрудель на змащене маслом деко і відправте в гарячу духовку 15 – 20 хвилин при температурі 175 градусів.
- Перед подачею гарячий штрудель можна присипати цукровою пудрою. Ідеально подавати з кулькою морозива.
Смачного!
