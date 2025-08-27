Поки зефір застигатиме, якраз буде час на заварювання чаю та кави. 24 Канал з посиланням на NV.Food розповідає, як приготувати ніжний домашній зефір без випікання.
Як приготувати ніжний домашній зефір?
- Час: 25 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 2 чашки цукру;
– 1 чашка води;
– 2 яєчних білки;
– 2 столових ложки желатину;
– 1 чайна ложка ванільного екстракта;
– цукрова пудра – за бажанням.
Приготування:
- Поставте на невеликий вогонь каструлю з водою та цукром. Доведіть воду до кипіння та, помішуючи, дочекайтесь, щоб цукор повністю розчинився у ній.
- В окремій місткості розчиніть желатин у воді.
- Збийте білки до м'яких піків.
- Помішуючи цукровий сироп, поступово додайте до нього розчинений желатин. Повільно та поступово, одночасно збиваючи блендером, додайте гарячий сироп у білки.
- Продовжуйте збивати суміш до тих пір, доки не стане густою. На це має піти приблизно 10 – 15 хвилин.
- Додайте ванільний екстракт та збивайте до тих пір, доки не впевнитися у тому, що маса здатна тримати форму.
- Розлийте її у форми, рівномірно розподіліть у них та залиште на кілька годин до повного застигання. Для зручності можете використовувати кондитерський мішок.
- Готовий зефір, за бажанням, присипте цукровою пудрою.
Смачного!
