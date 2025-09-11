Вона стане ідеальною стравою для батьків, які хочуть зробити своїм школярам сендвічі до школи. Рецептом домашньої шинки ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @viktoriia_chui.
Як приготувати домашню шинку?
- Час: 5 годин (24 години в холодильнику)
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 кілограм м'яса курячого стегна;
– 1 кілограм курячого філе;
– 100 мілілітрів холодної води;
– 16 грамів нітритної солі;
– 16 грамів солі;
– 1 чайна ложка чорного перцю;
– 1 чайна ложка сухого часнику.
Домашня шинка: дивіться відео
Приготування:
- М'ясо стегна та половину філе наріжте на маленькі кубики, другу половину філе пропустіть через м'ясорубку.
- Додайте воду, сіль, нітритну сіль та перемішайте 15 хвилин. Накрийте харчовою плівкою та відправте в холодильник на 24 години.
- Далі додайте чорний перець і сухий часник. Добре перемішайте.
- Викладіть на пергамент, або в спеціальну оболонку для ковбаси, добре втрамбуйте.
- Помістіть у духовку на 3 – 4 години при температурі 80 градусів.
Готово!
