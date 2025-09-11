Вона стане ідеальною стравою для батьків, які хочуть зробити своїм школярам сендвічі до школи. Рецептом домашньої шинки ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @viktoriia_chui.

Як приготувати домашню шинку?

  • Час: 5 годин (24 години в холодильнику)
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 1 кілограм м'яса курячого стегна;
– 1 кілограм курячого філе;
– 100 мілілітрів холодної води;
– 16 грамів нітритної солі;
– 16 грамів солі;
– 1 чайна ложка чорного перцю;
– 1 чайна ложка сухого часнику.

Домашня шинка: дивіться відео

Приготування:

  1. М'ясо стегна та половину філе наріжте на маленькі кубики, другу половину філе пропустіть через м'ясорубку.
  2. Додайте воду, сіль, нітритну сіль та перемішайте 15 хвилин. Накрийте харчовою плівкою та відправте в холодильник на 24 години.
  3. Далі додайте чорний перець і сухий часник. Добре перемішайте.
  4. Викладіть на пергамент, або в спеціальну оболонку для ковбаси, добре втрамбуйте.
  5. Помістіть у духовку на 3 – 4 години при температурі 80 градусів.

Готово!

