Вона стане ідеальною стравою для батьків, які хочуть зробити своїм школярам сендвічі до школи. Рецептом домашньої шинки ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @viktoriia_chui.

Як приготувати домашню шинку?

Час: 5 годин (24 години в холодильнику)

Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 кілограм м'яса курячого стегна;

– 1 кілограм курячого філе;

– 100 мілілітрів холодної води;

– 16 грамів нітритної солі;

– 16 грамів солі;

– 1 чайна ложка чорного перцю;

– 1 чайна ложка сухого часнику.

Домашня шинка: дивіться відео

Приготування:

М'ясо стегна та половину філе наріжте на маленькі кубики, другу половину філе пропустіть через м'ясорубку.

Додайте воду, сіль, нітритну сіль та перемішайте 15 хвилин. Накрийте харчовою плівкою та відправте в холодильник на 24 години.

Далі додайте чорний перець і сухий часник. Добре перемішайте.

Викладіть на пергамент, або в спеціальну оболонку для ковбаси, добре втрамбуйте.

Помістіть у духовку на 3 – 4 години при температурі 80 градусів.

Готово!

