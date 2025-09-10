Только представьте, как утром кладете ароматные слайсы на хрустящие тосты с авокадо. Представили? Теперь узнайте, как быстро засолить рыбу, чтобы смаковать ее уже на завтрак, пишет 24 Канал со ссылкой на Arguments.
Как быстро и вкусно засолить красную рыбу?
- Время: 5 минут (8 часов на засолку)
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 300 граммов рыбы;
– 1 столовая ложка соли;
– 2 чайные ложки сахара.
Приготовление:
- Помойте рыбу, просушите бумажными полотенцами или салфетками.
- Смешайте соль с сахаром. Возьмите рыбу и хорошенько натрите соляно-сахарной смесью.
- Затем положите ее в контейнер с крышкой шкуркой доверху. Накройте пищевой пленкой рыбу, а не сам контейнер.
- На пленку поставьте что-то тяжелое, можно набрать в банку 0,5 литра воды, чтобы рыба побыла под прессом хоть 2 часа. Поставьте в холодильник.
- После того снимите банку и закройте контейнер крышкой. Рыба будет готова через 8 часов.
Приятного аппетита!
Как приготовить намазку со вкусом красной икры?
Намазка со вкусом красной икры стремительно набирает популярность как удачный вариант для намазывания тостов и бутербродов. Она способна разнообразить повседневную еду и служить приятным сюрпризом для гостей во время праздничных мероприятий.
В состав спреда входят сельдь, морковь, плавленый сыр и лук, смешанные в блендере до однородной массы. Готовый продукт имитирует вкус красной икры.