Его легко намазывать на хлеб или есть как легкую закуску. Рецептом салата-намазки из баклажанов делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @alexandra_fleisa.

Какую намазку приготовить из баклажанов?

Время: 1 час

1 час Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 баклажан;

– 3 штуки паприки красной;

– 1 томат;

– 1 лук небольшой или 2 зубка чеснока;

– 5 столовых ложек масла;

– 1,5 чайной ложки соли.

Намазка из баклажанов и помидоров: смотрите видео

Приготовление:

Вымойте овощи. Баклажан наколите вилкой и запекайте вместе с паприкой при 250 градусах примерно 35 – 40 минут.

Томат очистите от кожуры. Запеченные овощи закутайте в пленку на 15 минут, а после снимите с них кожуру.

Все овощи нарежьте очень мелко. Добавьте соль, масло и перемешайте.

Подавайте закуску на кусочке свежего хлеба.

Готово!

Какую намазку приготовить из кабачков?

Кабачки являются универсальным ингредиентом, который идеально подходит для консервирования, тушения и даже для приготовления вкусной намазки. В сочетании с чесноком и большим количеством плавленого сыра вкус становится действительно непревзойденным.

Всего за 20 минут можно приготовить намазку из кабачков, которая не оставит равнодушными даже самых требовательных гурманов. Конечный результат – нежный и ароматный спред.