Его легко намазывать на хлеб или есть как легкую закуску. Рецептом салата-намазки из баклажанов делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @alexandra_fleisa.
Какую намазку приготовить из баклажанов?
- Время: 1 час
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 1 баклажан;
– 3 штуки паприки красной;
– 1 томат;
– 1 лук небольшой или 2 зубка чеснока;
– 5 столовых ложек масла;
– 1,5 чайной ложки соли.
Намазка из баклажанов и помидоров: смотрите видео
Приготовление:
- Вымойте овощи. Баклажан наколите вилкой и запекайте вместе с паприкой при 250 градусах примерно 35 – 40 минут.
- Томат очистите от кожуры. Запеченные овощи закутайте в пленку на 15 минут, а после снимите с них кожуру.
- Все овощи нарежьте очень мелко. Добавьте соль, масло и перемешайте.
- Подавайте закуску на кусочке свежего хлеба.
Готово!
Какую намазку приготовить из кабачков?
Кабачки являются универсальным ингредиентом, который идеально подходит для консервирования, тушения и даже для приготовления вкусной намазки. В сочетании с чесноком и большим количеством плавленого сыра вкус становится действительно непревзойденным.
Всего за 20 минут можно приготовить намазку из кабачков, которая не оставит равнодушными даже самых требовательных гурманов. Конечный результат – нежный и ароматный спред.