Його легко намазувати на хліб або їсти як легку закуску. Рецептом салату-намазки з баклажанів ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @alexandra_fleisa.
Яку намазку приготувати з баклажанів?
- Час: 1 година
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 баклажан;
– 3 штуки паприки червоної;
– 1 томат;
– 1 цибуля невелика або 2 зубки часнику;
– 5 столових ложок олії;
– 1,5 чайної ложки солі.
Намазка з баклажанів та помідорів: дивіться відео
Приготування:
- Вимийте овочі. Баклажан наколіть виделкою та запікайте разом з паприкою при 250 градусах приблизно 35 – 40 хвилин.
- Томат очистьте від шкірки. Запечені овочі закутайте у плівку на 15 хвилин, а після зніміть з них шкірку.
- Усі овочі наріжте дуже дрібно. Додайте сіль, олію й перемішайте.
- Подавайте закуску на шматочку свіжого хліба.
Готово!
Яку намазку приготувати з кабачків?
Кабачки є універсальним інгредієнтом, який ідеально підходить для консервування, тушкування і навіть для приготування смачної намазки. У поєднанні з часником та великою кількістю плавленого сиру смак стає справді неперевершеним.
Всього за 20 хвилин можна приготувати намазку з кабачків, яка не залишить байдужими навіть найвибагливіших гурманів. Кінцевий результат – ніжний і ароматний спред.