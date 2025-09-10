Тільки уявіть, як зранку кладете ароматні слайси на хрусткі тости з авокадо. Уявили? Тепер дізнайтеся, як швидко засолити рибу, щоб смакувати її вже на сніданок, пише 24 Канал з посиланням на Arguments.
Як швидко й смачно засолити червону рибу?
- Час: 5 хвилин (8 годин на засолювання)
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 300 грамів риби;
– 1 столова ложка солі;
– 2 чайні ложки цукру.
Приготування:
- Помийте рибу, просушіть паперовими рушниками або серветками.
- Змішайте сіль з цукром. Візьміть рибу й гарненько натріть соляно-цукровою сумішшю.
- Тоді покладіть її у контейнер з кришкою шкіркою доверху. Накрийте харчовою плівкою рибу, а не сам контейнер.
- На плівку поставте щось важке, можна набрати у банку 0,5 літра води, щоб риба побула під пресом хоч 2 години. Поставте у холодильник.
- Після того зніміть банку й закрийте контейнер кришкою. Риба буде готова через 8 годин.
Смачного!
Як приготувати намазку зі смаком червоної ікри?
Намазка зі смаком червоної ікри стрімко набирає популярності як вдалий варіант для намазування тостів і бутербродів. Вона здатна урізноманітнити повсякденну їжу та слугувати приємним сюрпризом для гостей під час святкових заходів.
До складу спреду входять оселедець, морква, плавлений сир та цибуля, змішані у блендері до однорідної маси. Готовий продукт імітує смак червоної ікри.