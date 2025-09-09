Вона стане чудовим доповненням до вашого повсякденного раціону, або ж приємно здивує гостей за святковим столом. Як приготувати намазку зі смаком червоної ікри, розповідає 24 Канал з посиланням на Arguments.
Як приготувати намазку зі смаком червоної ікри?
- Час: 25 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 оселедець;
– 1 морква;
– 1 плавлений сирок;
– 0,5 цибулі.
Приготування:
- Моркву відваріть, а плавлений сирок візьміть натуральний – без додаткових смаків.
- Оселедець розберіть на філе. Цибулю очистьте та подрібніть.
- Складіть всі інгредієнти в блендер та збийте до однорідної маси разом з плавленим сиром. Він дуже добре з'єднає всі компоненти разом.
Смачного!
Яку намазку на хліб приготувати?
- Серед безлічі намазок хітом сезону просто зобов'язана стати кабачкова з плавленим сиром. Її можна приготувати всього за 20 хвилин.
- Також варто звернути увагу на салат-намазку з баклажанів. Це універсальна закуска, яку можна готувати за різними рецептами, але Смачно 24 ділиться найкращим.
- Якщо ж намазки з сезонними овочами вас не приваблюють, тоді приготуйте морквяно-нутовий хумус. Він смакуватиме на хлібі й тостах, а також стане універсальним соусом для овочів.