Вона стане чудовим доповненням до вашого повсякденного раціону, або ж приємно здивує гостей за святковим столом. Як приготувати намазку зі смаком червоної ікри, розповідає 24 Канал з посиланням на Arguments.

Як приготувати намазку зі смаком червоної ікри?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 оселедець;

– 1 морква;

– 1 плавлений сирок;

– 0,5 цибулі.

Приготування:

Моркву відваріть, а плавлений сирок візьміть натуральний – без додаткових смаків.

Оселедець розберіть на філе. Цибулю очистьте та подрібніть.

Складіть всі інгредієнти в блендер та збийте до однорідної маси разом з плавленим сиром. Він дуже добре з'єднає всі компоненти разом.

Смачного!

