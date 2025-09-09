Вона стане чудовим доповненням до вашого повсякденного раціону, або ж приємно здивує гостей за святковим столом. Як приготувати намазку зі смаком червоної ікри, розповідає 24 Канал з посиланням на Arguments.

Як приготувати намазку зі смаком червоної ікри?

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 1 оселедець;
– 1 морква;
– 1 плавлений сирок;
– 0,5 цибулі.

Приготування:

  1. Моркву відваріть, а плавлений сирок візьміть натуральний – без додаткових смаків.
  2. Оселедець розберіть на філе. Цибулю очистьте та подрібніть.
  3. Складіть всі інгредієнти в блендер та збийте до однорідної маси разом з плавленим сиром. Він дуже добре з'єднає всі компоненти разом.

Смачного!

Яку намазку на хліб приготувати?

  • Серед безлічі намазок хітом сезону просто зобов'язана стати кабачкова з плавленим сиром. Її можна приготувати всього за 20 хвилин.
  • Також варто звернути увагу на салат-намазку з баклажанів. Це універсальна закуска, яку можна готувати за різними рецептами, але Смачно 24 ділиться найкращим.
  • Якщо ж намазки з сезонними овочами вас не приваблюють, тоді приготуйте морквяно-нутовий хумус. Він смакуватиме на хлібі й тостах, а також стане універсальним соусом для овочів.