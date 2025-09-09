Она станет прекрасным дополнением к вашему повседневному рациону, или же приятно удивит гостей за праздничным столом. Как приготовить намазку со вкусом красной икры, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Arguments.

Как приготовить намазку со вкусом красной икры?

Время: 25 минут

25 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 1 сельдь;

– 1 морковь;

– 1 плавленый сырок;

– 0,5 лука.

Приготовление:

Морковь отварите, а плавленый сырок возьмите натуральный – без дополнительных вкусов.

Сельдь разберите на филе. Лук очистите и измельчите.

Сложите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы вместе с плавленым сыром. Он очень хорошо соединит все компоненты вместе.

Приятного аппетита!

