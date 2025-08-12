Кулінарам варто спробувати свої сили у приготуванні смачної та ситної страви: пишних бананових панкейків з карамелізованими абрикосами. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогера @o_gorodnik.

Читайте також Найкраще, що вигадало людство: готуємо вишуканий та ніжний чизкейк "Сан Себастьян"

Як приготувати пишні бананові панкейки?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

Інгредієнти для панкейків:

– 2 банани;

– 2 яйця;

– 80 – 100 грамів борошна;

– 10 грамів розпушувача.



Для абрикосового конфітюру:

– 300 грамів абрикосів;

– 4 столові ложки цукру;

– дрібка кориці;

– дрібка солі;

– 200 грамів вершків (15%).

Бананові панкейки: покрововий рецепт

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти до однорідності та починайте смаження. Олії не потрібно – лише злегка змастіть сковороду.

Перевертайте кожен панкейк, коли на поверхні з'являються бульбашки.

Щоб урізноманітнити їх смак, приготуйте і карамелізовані абрикоси. На ту ж сковороду висипте цукор, дайте йому розтопитися.

Додайте абрикоси, і трохи кориці, обсмажте 30 секунд і залийте теплими вершками. Тушкуйте 2 хвилини, додайте дрібку солі.

Подавайте панкейки з абрикосами та цукровим соусом.

Смачного!

Якщо панкейки ви вже опанували, то час дізнатися хитрощі приготування ідеальних млинців "Три склянки". Покроковим рецептом, який вийде у кожного, ділиться Смачно24.