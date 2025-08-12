Кулінарам варто спробувати свої сили у приготуванні смачної та ситної страви: пишних бананових панкейків з карамелізованими абрикосами. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогера @o_gorodnik.
Як приготувати пишні бананові панкейки?
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти для панкейків:
– 2 банани;
– 2 яйця;
– 80 – 100 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача.
Для абрикосового конфітюру:
– 300 грамів абрикосів;
– 4 столові ложки цукру;
– дрібка кориці;
– дрібка солі;
– 200 грамів вершків (15%).
Бананові панкейки: покрововий рецепт
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти до однорідності та починайте смаження. Олії не потрібно – лише злегка змастіть сковороду.
- Перевертайте кожен панкейк, коли на поверхні з'являються бульбашки.
- Щоб урізноманітнити їх смак, приготуйте і карамелізовані абрикоси. На ту ж сковороду висипте цукор, дайте йому розтопитися.
- Додайте абрикоси, і трохи кориці, обсмажте 30 секунд і залийте теплими вершками. Тушкуйте 2 хвилини, додайте дрібку солі.
- Подавайте панкейки з абрикосами та цукровим соусом.
Смачного!
