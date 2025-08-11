Чизкейк "Сан Себастьян" – найкращий вибір для любителів десертів з насиченим сирним смаком. Рецепт, яким ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba, дозволить створити справжній шедевр на кухні.

Як приготувати чизкейк "Сан Себастьян"?

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 10

Інгредієнти:

– 900 грамів вершкового сиру;

– 320 грамів цукру;

– 6 яєць;

– 420 мілілітрів вершків 35%;

– 4 грами цукру ванільного;

– 50 грамів борошна пшеничного.

Приготування:

Додайте розм'якшений вершковий сир в електричний міксер, оснащений вінчиком. Збивайте вершковий сир на середній швидкості протягом 4 хвилин або до однорідності.

Всипте цукор і збивайте до повного змішування. Додайте по одному яйцю, кожного разу збиваючи. Зменште швидкість до мінімальної і додайте жирні вершки та ваніль.

Просійте та всипте борошно, перемішайте.

Вилийте суміш для чизкейка у 25-сантиметрову круглу форму, застелену пергаментним папером.

Розігрійте духовку до 220 градусів та випікайте від 50 до 60 хвилин або до моменту, поки скоринка значно не потемніє до кольору, ніби підгоріла.

Чизкейк має злегка хитатися, коли будете виймати його з духовки. Перед подачею дайте охолонути до кімнатної температури й поставте в холодильник принаймні на 4 години.

Готово!

