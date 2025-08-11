Чизкейк "Сан Себастьян" – найкращий вибір для любителів десертів з насиченим сирним смаком. Рецепт, яким ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba, дозволить створити справжній шедевр на кухні.
Читайте також Не відрізнити від магазинних: готуємо іриски з 3 інгредієнтів, які завжди є вдома
Як приготувати чизкейк "Сан Себастьян"?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 10
Інгредієнти:
– 900 грамів вершкового сиру;
– 320 грамів цукру;
– 6 яєць;
– 420 мілілітрів вершків 35%;
– 4 грами цукру ванільного;
– 50 грамів борошна пшеничного.
Приготування:
- Додайте розм'якшений вершковий сир в електричний міксер, оснащений вінчиком. Збивайте вершковий сир на середній швидкості протягом 4 хвилин або до однорідності.
- Всипте цукор і збивайте до повного змішування. Додайте по одному яйцю, кожного разу збиваючи. Зменште швидкість до мінімальної і додайте жирні вершки та ваніль.
Просійте та всипте борошно, перемішайте.
- Вилийте суміш для чизкейка у 25-сантиметрову круглу форму, застелену пергаментним папером.
- Розігрійте духовку до 220 градусів та випікайте від 50 до 60 хвилин або до моменту, поки скоринка значно не потемніє до кольору, ніби підгоріла.
- Чизкейк має злегка хитатися, коли будете виймати його з духовки. Перед подачею дайте охолонути до кімнатної температури й поставте в холодильник принаймні на 4 години.
Готово!
Але нерідко часу на випікання цього чизкейка немає, а солоденького хочеться. Не біда – приготуйте сирну запіканку нашвидкуруч, що тане в роті.