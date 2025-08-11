Чизкейк "Сан Себастьян" – лучший выбор для любителей десертов с насыщенным творожным вкусом. Рецепт, которым делится 24 Канал со ссылкой на Shuba, позволит создать настоящий шедевр на кухне.
Как приготовить чизкейк "Сан Себастьян"?
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 10
Ингредиенты:
– 900 граммов сливочного сыра;
– 320 граммов сахара;
– 6 яиц;
– 420 миллилитров сливок 35%;
– 4 грамма сахара ванильного;
– 50 граммов муки пшеничной.
Приготовление:
- Добавьте размягченный сливочный сыр в электрический миксер, оснащенный венчиком. Взбивайте сливочный сыр на средней скорости в течение 4 минут или до однородности.
- Всыпьте сахар и взбивайте до полного смешивания. Добавьте по одному яйцу, каждый раз взбивая. Уменьшите скорость до минимальной и добавьте жирные сливки и ваниль.
Просейте и всыпьте муку, перемешайте.
- Вылейте смесь для чизкейка в 25-сантиметровую круглую форму, застеленную пергаментной бумагой.
- Разогрейте духовку до 220 градусов и выпекайте от 50 до 60 минут или до момента, пока корочка значительно не потемнеет до цвета, будто подгорела.
- Чизкейк должен слегка шататься, когда будете вынимать его из духовки. Перед подачей дайте остыть до комнатной температуры и поставьте в холодильник по крайней мере на 4 часа.
Готово!
Но нередко времени на выпекание этого чизкейка нет, а сладенького хочется. Не беда – приготовьте творожную запеканку на скорую руку, что тает во рту.