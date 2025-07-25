Тут на кулінарну арену виходить знаменитий рецепт млинців "Три склянки", які славляться своєю тонкістю. Як їх приготувати, розповідає 24 Канал з посиланням на фудблогерку @polli_cooking.

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Як приготувати тонкі млинці "Три склянки"?

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 10

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– дрібка солі;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 склянка молока;
– 1 склянка борошна;
– 1 склянка окропу;
– 3 столові ложки рослинної олії.

Приготування:

  1. Змішайте яйця, сіль, цукор, пів склянки молока і пів склянки борошна.
  2. Додайте залишок молока і борошна – перемішайте і влийте окріп. Наприкінці – олію, перемішайте.
  3. Смажте млинці на розігрітій сковороді на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Подавайте з улюбленими джемами та фруктами.

Смачного!

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