Здесь на кулинарную арену выходит знаменитый рецепт блинов "Три стакана", которые славятся своей тонкостью. Как их приготовить, рассказывает 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @polli_cooking.
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Как приготовить тонкие блины "Три стакана"?
- Время: 35 минут
- Порции: 10
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– щепотка соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 стакан молока;
– 1 стакан муки;
– 1 стакан кипятка;
– 3 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Смешайте яйца, соль, сахар, пол стакана молока и пол стакана муки.
- Добавьте остаток молока и муки – перемешайте и влейте кипяток. В конце – масло, перемешайте.
- Жарьте блины на разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте с любимыми джемами и фруктами.
Приятного аппетита!
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