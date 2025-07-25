Здесь на кулинарную арену выходит знаменитый рецепт блинов "Три стакана", которые славятся своей тонкостью. Как их приготовить, рассказывает 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @polli_cooking.

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Как приготовить тонкие блины "Три стакана"?

Время: 35 минут

35 минут Порции: 10

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– щепотка соли;

– 2 чайные ложки сахара;

– 1 стакан молока;

– 1 стакан муки;

– 1 стакан кипятка;

– 3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Смешайте яйца, соль, сахар, пол стакана молока и пол стакана муки.

Добавьте остаток молока и муки – перемешайте и влейте кипяток. В конце – масло, перемешайте.

Жарьте блины на разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте с любимыми джемами и фруктами.

Приятного аппетита!

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