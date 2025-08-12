Кулинарам стоит попробовать свои силы в приготовлении вкусного и сытного блюда: пышных банановых панкейков с карамелизированными абрикосами. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @o_gorodnik.

Как приготовить пышные банановые панкейки?

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

Ингредиенты для панкейков:

– 2 банана;

– 2 яйца;

– 80 – 100 граммов муки;

– 10 граммов разрыхлителя.



Для абрикосового конфитюра:

– 300 граммов абрикосов;

– 4 столовые ложки сахара;

– щепотка корицы;

– щепотка соли;

– 200 граммов сливок (15%).

Банановые панкейки: покровный рецепт

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты до однородности и начинайте жарку. Масла не нужно – только слегка смажьте сковороду.

Переворачивайте каждый панкейк, когда на поверхности появляются пузырьки.

Чтобы разнообразить их вкус, приготовьте и карамелизированные абрикосы. На ту же сковороду высыпьте сахар, дайте ему растопиться.

Добавьте абрикосы, и немного корицы, обжарьте 30 секунд и залейте теплыми сливками. Тушите 2 минуты, добавьте щепотку соли.

Подавайте панкейки с абрикосами и сахарным соусом.

Приятного аппетита!

