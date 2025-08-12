Кулинарам стоит попробовать свои силы в приготовлении вкусного и сытного блюда: пышных банановых панкейков с карамелизированными абрикосами. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @o_gorodnik.

Читайте также Лучшее, что придумало человечество: готовим изысканный и нежный чизкейк "Сан Себастьян"

Как приготовить пышные банановые панкейки?

  • Время: 25 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты для панкейков:
– 2 банана;
– 2 яйца;
– 80 – 100 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя.

Для абрикосового конфитюра:
– 300 граммов абрикосов;
– 4 столовые ложки сахара;
– щепотка корицы;
– щепотка соли;
– 200 граммов сливок (15%).

Банановые панкейки: покровный рецепт

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты до однородности и начинайте жарку. Масла не нужно – только слегка смажьте сковороду.
  2. Переворачивайте каждый панкейк, когда на поверхности появляются пузырьки.
  3. Чтобы разнообразить их вкус, приготовьте и карамелизированные абрикосы. На ту же сковороду высыпьте сахар, дайте ему растопиться.
  4. Добавьте абрикосы, и немного корицы, обжарьте 30 секунд и залейте теплыми сливками. Тушите 2 минуты, добавьте щепотку соли.
  5. Подавайте панкейки с абрикосами и сахарным соусом.

Приятного аппетита!

Если панкейки вы уже освоили, то время узнать хитрости приготовления идеальных блинов "Три стакана". Пошаговым рецептом, который получится у каждого, делится Смачно24.