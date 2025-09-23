Сырники должны не только хорошо смаковать, но и выглядеть, как с картинки. Однако достичь этого удается не всегда. В чем причина – рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok o_gorodnik.

Какие есть распространенные ошибки в приготовлении сырников?

Мокрый сыр

Иногда можно приобрести сыр, в котором слишком много влаги. В результате сырники становятся жидкими внутри и разлазятся.

Решение – отжать творог через марлю. Также стоит быть бдительным при добавлении яиц, которые также добавляют влажности.

Слишком много муки

Всегда возникает желание "зафиксировать" тесто, и в результате есть риск добавить слишком много муки.

В таком случае получаются не сырники, а пирожные.

Плохо разогретая сковорода

Сырники нужно жарить только на хорошо разогретой сковороде. Иначе они прилипают или "расползаются".

А теперь – давайте готовить любимые сырники по рецепту la torta.

Как приготовить сырники?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 2 – 3 столовые ложки муки;

– 1 чайная ложка сахара;

– щепотка соли;

– 2 столовые ложки масла для жарки.

Приготовление:

Сначала хорошо разомните творог вилкой, чтобы масса стала однородной без комочков. Добавьте сахар, щепотку соли и немного ванилина, все тщательно перемешайте. Введите муку и яйцо, снова размешайте. Тесто должно получиться мягким и нежным. Поверхность стола присыпьте мукой. Из полученного теста сформируйте длинную "колбаску" и нарежьте ее на ровные кусочки. Каждый обваляйте в муке с двух сторон и слегка приплюсните ладонью. В сковороду налейте растительное масло и хорошо разогрейте. Выкладывайте сырники и обжаривайте их с обеих сторон до золотистой корочки. После этого уменьшите огонь до минимального, накройте крышкой и дайте сырникам дойти еще несколько минут. Вкуснее всего подавать сырники со сметаной, вареньем, сиропом или любым другим любимым дополнением.

Приятного аппетита!

