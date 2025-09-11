Это печенье не только понравится детям, но и станет находкой для родителей. В нем мало калорий и достаточно питательности – идеальный вариант для вкусного перекуса, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Обратите внимание!
Используйте для печенья натуральный черный шоколад с высоким содержанием какао. Как отличить его от подделки – Вкусно 24 рассказывал ранее.
Как приготовить печенье из банана?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 банана;
– 100 граммов овсяных хлопьев;
– 50 граммов шоколада.
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов и застилаем противень пергаментом.
- Спелые бананы очищаем и разминаем вилкой или венчиком до состояния пюре. Перекладываем массу в миску.
- Добавляем овсяные хлопья и тщательно перемешиваем, чтобы тесто стало однородным.
- Добавляем тертый шоколад или другое дополнение и еще раз перемешиваем.
- Ложкой отмеряем порции теста, формируем небольшие шарики и выкладываем их на противень.
- Выпекаем примерно 12 – 15 минут, пока печенье не приобретет приятный золотистый цвет.
Приятного аппетита!
