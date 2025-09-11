Это печенье не только понравится детям, но и станет находкой для родителей. В нем мало калорий и достаточно питательности – идеальный вариант для вкусного перекуса, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Читайте также Чем можно заменить яйца в выпечке: неожиданные варианты, которые придут на помощь

Обратите внимание!

Используйте для печенья натуральный черный шоколад с высоким содержанием какао. Как отличить его от подделки – Вкусно 24 рассказывал ранее.

Как приготовить печенье из банана?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 банана;
– 100 граммов овсяных хлопьев;
– 50 граммов шоколада.

Приготовление:

  1. Разогреваем духовку до 180 градусов и застилаем противень пергаментом.
  2. Спелые бананы очищаем и разминаем вилкой или венчиком до состояния пюре. Перекладываем массу в миску.
  3. Добавляем овсяные хлопья и тщательно перемешиваем, чтобы тесто стало однородным.
  4. Добавляем тертый шоколад или другое дополнение и еще раз перемешиваем.
  5. Ложкой отмеряем порции теста, формируем небольшие шарики и выкладываем их на противень.
  6. Выпекаем примерно 12 – 15 минут, пока печенье не приобретет приятный золотистый цвет.

Приятного аппетита!

Что еще испечь за считанные минуты?

  • Сейчас в тренде школьные булочки, вкус которых всем знаком с детства.
  • Для их выпекания нужны только самые простые ингредиенты.
  • По желанию их можно подавать с любыми сладкими добавками.