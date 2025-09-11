Це печиво не тільки сподобається дітям, а й стане знахідкою для батьків. В ньому мало калорій та достатньо поживності – ідеальний варіант для смачного перекусу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Читайте також Чим можна замінити яйця у випічці: неочікувані варіанти, які прийдуть на допомогу
Зверніть увагу!
Використовуйте для печива натуральний чорний шоколад з високим вмістом какао. Як відрізнити його від підробки – Смачно 24 розповідав раніше.
Як приготувати печиво з банана?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 банани;
– 100 грамів вівсяних пластівців;
– 50 грамів шоколаду.
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 градусів і застеляємо деко пергаментом.
- Стиглі банани очищаємо та розминаємо виделкою або вінчиком до стану пюре. Перекладаємо масу в миску.
- Додаємо вівсяні пластівці та ретельно перемішуємо, щоб тісто стало однорідним.
- Додаємо тертий шоколад або інший додаток і ще раз перемішуємо.
- Ложкою відміряємо порції тіста, формуємо невеликі кульки й викладаємо їх на деко.
- Випікаємо приблизно 12 – 15 хвилин, поки печиво не набуде приємного золотистого кольору.
Смачного!
Що ще спекти за лічені хвилини?
- Зараз в тренді шкільні булочки, смак яких усім знайомий із дитинства.
- Для їх випікання потрібні лише найпростіші інгредієнти.
- За бажанням їх можна подавати з будь-якими солодкими додатками.