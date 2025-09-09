Яйця – дуже важливий інгредієнт для випічки, який звʼязує тісто, забезпечує потрібну вологість, а також надає йому особливого кольору та блиску. Однак якщо в холодильнику не залишилося яєць – ви можете легко замінити їх іншими інгредієнтами, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
Чим замінити яйця у випічці?
- Бананове пюре
Ідеальний компонент для солодкої випічки. Воно додає тісту потрібно вʼязкості, а також додає йому колоритних солодких ноток.
Замість 1 яйця варто використовувати один стиглий банан. Усе, що потрібно – добре його розімʼяти.
- Яблучне пюре
Кислотний замінник, який чудово працює у мафінах та кексах. У ньому багато пектину, тож воно чудово спрацює та підтримає структуру.
- Йогурт або кефір
Чудово взаємодіють із содою та підійдуть для будь-якого нейтрального тіста. Замість 1 яйця потрібно додати до тіста 1/4 склянки кисломолочного продукту.
- Крохмаль
Використовується в тих випадках, коли потрібно надати випічці структури. Саме цей інгредієнт гарантує утримання форми та запобігатиме розсипанню.
