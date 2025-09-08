Каждый помнит вкус этих булочек, и можете быть уверены – вашим детям они тоже непременно понравятся. Будьте готовы к тому, что они будут просить у вас приготовить их как перекус к школе, советует 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Как приготовить школьные булочки?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 500 миллилитров молока;
– 150 сливочного масла;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 350 граммов сахара (можно меньше);
– щепотка соли;
– 150 граммов изюма;
– 60 граммов свежих дрожжей.
Приготовление:
- Молоко подогреваем и вливаем в миску. Добавляем дрожжи и ложку сахара, перемешиваем, накрываем пленкой и оставляем на 15 минут, пока не появится пенная шапка.
- Добавляем три яйца (одно оставляем для смазывания), взбиваем миксером. Постепенно подсыпаем сахар и ванилин, взбиваем до полного растворения. Вливаем растопленное сливочное масло и масло, добавляем соль и еще несколько минут взбиваем.
- Изюм запариваем кипятком на 5 минут, после чего подсушиваем между салфетками. Просеиваем муку и постепенно всыпаем ее в тесто, замешиваем мягкую массу, которая не прилипает к рукам.
- Вымешиваем примерно 10 минут. В конце добавляем изюм и хорошо вмешиваем.
- Тесто накрываем пленкой, заворачиваем и оставляем подходить на час. Затем выкладываем его на присыпанный мукой стол, делим на кусочки по 100 граммов и формируем круглые булочки.
- Выкладываем их на противень с пергаментом, накрываем полотенцем и оставляем еще на 40 – 45 минут.
- Перед выпеканием смазываем булочки яйцом и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 30 минут.
Что не следует давать детям в школу?
- Чипсы и другие углеводные снеки никогда не будут хорошей идеей.
- Также стоит отказаться от газированных напитков и соков, в которых много сахара.
- Шоколадные батончики – еще один популярный перекус для детей, в котором только быстрые углеводы.