Море сладостей – это проблема, с которой сталкиваются все современные родители. Так трудно отказывать детям в удовольствии, но и о пользе нужно подумать! С этим рецептом все ваши проблемы останутся позади, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Можно ли заменить банан ягодами? Конечно, вы можете экспериментировать на свой вкус и делать печенье еще вкуснее.

Как приготовить вкусное и полезное печенье?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов овсяных хлопьев;

– 1 банан;

– 1 яйцо;

– 50 граммов сливочного масла;

– 50 граммов изюма;

– 50 граммов грецких орехов.

Приготовление:

Банан моем, очищаем и разминаем до состояния пюре. Изюм заливаем кипятком на 10 минут, после чего просушиваем. Орехи подсушиваем и измельчаем ножом. Масло растапливаем, добавляем его вместе с яйцом к смеси банана, овсяных хлопьев, изюма и грецких орехов. Из полученной массы формируем печенье, выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем при температуре 180 градусов в течение 15 – 20 минут.

Приятного аппетита!

