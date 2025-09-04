Пока на прилавках много любимых фруктов, стоит пользоваться случаем и наслаждаться всеми вкусностями, которые обогащают эти подарки природы. 24 Канал предлагает испытать хваленый фруктовый пирог с нежным кремом от портала "Вкусненькое", который хозяйки расхваливают наперегонки.
Какие фрукты выбрать для пирога?
В этом рецепте использованы персики, но вы можете легко экспериментировать со сливой, абрикосами и другими фруктами.
Как приготовить пирог с фруктами и кремом?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
основа:
– 200 граммов муки;
– 100 граммов холодного сливочного масла;
– 50 граммов сахара;
– 1 яйцо;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– щепотка соли;
– цедра лимона;
– 1 столовая ложка холодной воды;
начинка:
– 3 – 4 персика;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка крахмала;
кремовая шапочка:
– белки 3 яиц;
– 100 граммов сахара;
– 70 граммов кокосовой стружки;
– 1 – 2 столовые ложки лимонного сока;
– лимонная цедра по вкусу.
Приготовление:
- В глубокую миску просеиваем муку, всыпаем сахар, разрыхлитель, щепотку соли и натертую лимонную цедру. Масло натираем на крупной терке или режем кубиками и растираем с сухой смесью до образования крошки.
- Добавляем яйцо и замешиваем тесто. Если масса не держится купи, подливаем немного холодной воды. Выкладываем основу в форму, равномерно распределяя руками, слегка смоченными в воде.
- Персики режем дольками, смешиваем с сахаром и крахмалом, после чего выкладываем на тесто.
- Белки взбиваем до легкой пены, постепенно добавляя сахар. Вмешиваем кокосовую стружку, сок и цедру лимона. Получаем нежную, кремообразную массу без устойчивых пиков.
- Накрываем персики белковым кремом, разравниваем поверхность и ставим в духовку. Выпекаем при 170 градусах около 40 – 45 минут, пока верх не станет золотистым.
Приятного аппетита!
