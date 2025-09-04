Поки на прилавках багато улюблених фруктів, варто користуватися нагодою та насолоджуватися усіма смаколиками, які збагачують ці подарунки природи. 24 Канал пропонує випробувати хвалений фруктовий пиріг з ніжним кремом від порталу "Смачненьке", який господині розхвалюють наввипередки.
Які фрукти обрати для пирога?
В цьому рецепті використані персики, але ви можете легко експериментувати зі сливою, абрикосами та іншими фруктами.
Як приготувати пиріг з фруктами та кремом?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
основа:
– 200 грамів борошна;
– 100 грамів холодного вершкового масла;
– 50 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– дрібка солі;
– цедра лимона;
– 1 столова ложка холодної води;
начинка:
– 3 – 4 персики;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка крохмалю;
кремова шапочка:
– білки 3 яєць;
– 100 грамів цукру;
– 70 грамів кокосової стружки;
– 1 – 2 столові ложки лимонного соку;
– лимонна цедра до смаку.
Приготування:
- У глибоку миску просіюємо борошно, всипаємо цукор, розпушувач, дрібку солі та натерту лимонну цедру. Масло натираємо на великій тертці або ріжемо кубиками й розтираємо з сухою сумішшю до утворення крихти.
- Додаємо яйце й замішуємо тісто. Якщо маса не тримається купи, підливаємо трохи холодної води. Викладаємо основу у форму, рівномірно розподіляючи руками, злегка змоченими у воді.
- Персики ріжемо дольками, змішуємо з цукром і крохмалем, після чого викладаємо на тісто.
- Білки збиваємо до легкої піни, поступово додаючи цукор. Вмішуємо кокосову стружку, сік та цедру лимона. Отримуємо ніжну, кремоподібну масу без стійких піків.
- Накриваємо персики білковим кремом, розрівнюємо поверхню й ставимо у духовку. Випікаємо при 170 градусах близько 40 – 45 хвилин, поки верх не стане золотистим.
Смачного!
Що ще солодкого можна приготувати рідним?
- Ви також можете потішити рідних яблучним пирогом "Невидимка".
- Він ще смачніший за шарлотку, а його приготування так само легке.