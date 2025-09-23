Сирники повинні не лише гарно смакувати, а й виглядати, як з картинки. Однак досягти цього вдається не завжди. У чому причина – розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok o_gorodnik.

Які є поширені помилки у приготуванні сирників?

  • Мокрий сир

Іноді можна придбати сир, в якому надто багато вологи. В результаті сирники стають рідкими всередині та розлазяться.

Рішення – відтиснути сир через марлю. Також варто бути пильним при додаванні яєць, які також додають вологості.

Улюблений сніданок / Фото Freepik

  • Забагато борошна

Завжди виникає бажання "зафіксувати" тісто, і в результаті є ризик додати надто багато борошна.

В такому випадку виходять не сирники, а тістечка.

  • Погано розігріта пательня

Сирники потрібно смажити лише на добре розігрітій сковорідці. Інакше вони прилипають або "розповзаються".

А тепер – нумо готувати улюблені сирники за рецептом la torta.

Як приготувати сирники?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 2 – 3 столові ложки борошна;
– 1 чайна ложка цукру;
– дрібка солі;
– 2 столові ложки олії для смаження.

Приготування:

  1. Спершу добре розімніть сир виделкою, щоб маса стала однорідною без грудочок. Додайте цукор, дрібку солі та трішки ваніліну, все ретельно перемішайте.
  2. Введіть борошно й яйце, знову розмішайте. Тісто має вийти м’яким і ніжним.
  3. Поверхню столу присипте борошном. З отриманого тіста сформуйте довгу "ковбаску" й наріжте її на рівні шматочки. Кожен обваляйте у борошні з двох боків та злегка приплюсніть долонею.
  4. У сковороду налийте олію й добре розігрійте. Викладайте сирники й обсмажуйте їх з обох сторін до золотистої скоринки.
  5. Після цього зменште вогонь до мінімального, накрийте кришкою й дайте сирникам дійти ще кілька хвилин.
  6. Найсмачніше подавати сирники зі сметаною, варенням, сиропом або будь-яким іншим улюбленим доповненням.

Смачного!

Що приготувати разом із сирниками?

