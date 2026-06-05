Замариновать мясо – это еще не все для идеального результата. Большую роль здесь играет соль, и важно знать, как воспользоваться ею по максимуму, рассказывает портал Kobieta.

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Как сделать мясо сочным?

Чтобы мясо всегда оставалось идеально нежным и сочным, вам понадобится лишь обычная солонка. Весь секрет этой кулинарной магии кроется в предварительном засолке, а точнее – в физико-химических процессах диффузии и осмоса.

Шеф-повар известного чикагского ресторана, отмеченного звездой Мишлен, объясняет, что соль постепенно проникает вглубь волокон мяса, рыбы или птицы, удерживая естественную влагу, улучшая вкус белка и обеспечивая блюду равномерную и нежную консистенцию.

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Ваше мясо всегда будет сочным / Фото Pixabay

Этот профессиональный метод легко применить и на домашней кухне, использовав соль в количестве 1,5% от веса продукта – это примерно одна чайная ложка на полкилограмма мяса. Вам нужно просто тщательно втереть специю в кусок, положить его в холодильник и подождать несколько часов, что позволит полностью раскрыть вкусовой потенциал блюда.

Кроме того, такая засолка помогает сохранить белок свежим в охлажденном виде до 3 – 4 дней, а при необходимости продукт можно даже заморозить без всякой потери качества.

При работе с разными типами мяса стоит учитывать несколько практических нюансов. Большие куски, например целую курицу или свиную вырезку, лучше всего оставлять в соли на несколько часов или даже на сутки перед началом термической обработки. Это позволит соляному раствору равномерно распределиться по всей толщине мяса.

С фаршем следует действовать иначе: добавляйте в него соль непосредственно перед началом приготовления. Если заказать измельченное мясо заранее, соль начнет активно вытягивать внутренние соки из мелких кусочков, из-за чего готовые котлеты или тефтели получатся слишком сухими и жесткими.