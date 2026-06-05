Замаринувати мʼясо – це ще не все для ідеального результату. Велику роль тут відіграє сіль, і важливо знати, як скористатися нею по максимуму, розповідає портал Kobieta.

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Як зробити мʼясо соковитим?

Щоб м’ясо завжди залишалося ідеально ніжним і соковитим, вам знадобиться лише звичайна сільничка. Увесь секрет цієї кулінарної магії криється в попередньому засолюванні, а точніше – у фізико-хімічних процесах дифузії та осмосу.

Шеф-кухар відомого чиказького ресторану, відзначеного зіркою Мішлен, пояснює, що сіль поступово проникає вглиб волокон м'яса, риби чи птиці, утримуючи природну вологу, покращуючи смак білка та забезпечуючи страві рівномірну й ніжну консистенцію.

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Ваше мʼясо завжди буде соковитим / Фото Pixabay

Цей професійний метод легко застосувати й на домашній кухні, використавши сіль у кількості 1,5% від ваги продукту – це приблизно одна чайна ложка на пів кілограма м'яса. Вам потрібно просто ретельно втерти спецію в шматок, покласти його в холодильник і зачекати кілька годин, що дозволить повністю розкрити смаковий потенціал страви.

Крім того, таке засолювання допомагає зберегти білок свіжим в охолодженому вигляді до 3 – 4 днів, а за потреби продукт можна навіть заморозити без жодної втрати якості.

При роботі з різними типами м'яса варто враховувати кілька практичних нюансів. Великі шматки, як-от цілу курку чи свинячу вирізку, найкраще залишати в солі на кілька годин або навіть на добу перед початком термічної обробки. Це дозволить соляному розчину рівномірно розподілитися по всій товщині м'яса.

З фаршем слід діяти інакше: додавайте до нього сіль безпосередньо перед початком приготування. Якщо замовити подрібнене м'ясо заздалегідь, сіль почне активно витягувати внутрішні соки з дрібних шматочків, через що готові котлети чи тефтелі вийдуть занадто сухими та жорсткими.