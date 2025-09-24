Останнім часом в мережі можна натрапити на дописи російських блогерів, які називають медівник своїм та пропонують його рецепт. За словами дослідника української кухні Всеволода Поліщука, це вже не перша спроба росіян захопити цей десерт. Про це він розповів в інтервʼю 24 Каналу.

Читайте також Їх роблять навіть досвідчені господині: 3 популярні помилки, чому сирники не виходять

Розділ десертів моєї книги «Фантастична історія української кухні» саме починається з медівника, як росіяни намагалися його вкрасти. Українська блогосфера стала на захист і тимчасово відбила атаку. Є чіткі документальні підтвердження того, що медівник – це український десерт, але росіян це не зупиняє,

– розповів Всеволод Поліщук.

Вишуканий десерт за лічені хвилини – таке росіянам просто не під силу. Варто в цьому переконатися з простим рецептом порталу Oboz.

Як приготувати український медівник?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 450 грамів пшеничного борошна;

– 2 яйця;

– 100 грамів меду;

– 200 грамів цукру;

– 1 чайна ложка соди;

– дрібка солі;

– 70 грамів вершкового масла;

– 700 грамів сметани;

– 360 грамів вареного згущеного молока.

Приготування:

Спершу приготуйте тісто для коржів. У сотейник масло і мед. Підігрійте суміш на вогні, постійно помішуючи, доки вона не стане однорідною. Слідкуйте, щоб маса не закипіла. Додайте чайну ложку соди. Суміш збільшиться в об’ємі та посвітлішає. Якщо використовуєте не натуральний, а штучний мед, соду попередньо погасіть оцтом. Досипте дрібку солі й цукор, перемішайте та відставте вбік. Окремо збийте яйця до однорідності. Влийте яйця в медову суміш, швидко розмішайте. Поставте ємність на невеликий вогонь і вінчиком розмішуйте, доки цукор повністю не розчиниться. Через сито просійте борошно й поступово додайте його до маси. Замішуйте спочатку лопаткою, а потім руками на робочій поверхні. Має вийти м’яке тісто. Сформуйте з нього рулет і поділіть на дев’ять частин. Кожен шматочок округліть у кульку та накрийте харчовою плівкою. Розкачайте кульки на пергаменті у тонкі коржі. Легенько присипте борошном і розітріть його долонею по поверхні. За допомогою форми або тарілки виріжте рівні круги. Обрізки тіста теж зліпіть у додаткові коржі. Перед випіканням проколіть кожен корж виделкою. Випікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 5 хвилин. Готові коржі охолодіть. Один із них подрібніть у дрібну крихту. Для крему збийте сметану. За бажанням додайте загущувач, щоб маса стала щільнішою. Потім по ложці вводьте варене згущене молоко й продовжуйте збивати до однорідної текстури. Зберіть торт: викладайте коржі, промащуючи кожен приблизно трьома столовими ложками крему. Зверху та з боків теж покрийте кремом і обсипте торт крихтами. Дайте йому настоятися, а потім подавайте до столу.

Смачного!

Який десерт варто спробувати?