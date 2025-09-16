Запастись помидорами сейчас и сделать большой запас заготовок, которые потом существенно упростят вашу жизнь – замечательное и всегда своевременное решение. 24 Канал советует обратить внимание на рецепт портала "Смачненьке", благодаря которому на приготовление супа или соуса вам нужны будут считанные минуты.

Как заготовить зажарку из помидоров на зиму?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: в зависимости от размера банок

Ингредиенты:

– 3 килограмма помидоров сливка;

– 1 килограмм моркови;

– 1 килограмм лука;

– 1 килограмм болгарского перца;

– 200 граммов чеснока;

– 200 миллилитров растительного масла;

– 2 столовые ложки соли;

– 2 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Помидоры измельчаем удобным способом. Морковь трем на крупной терке, лук и перец нарезаем мелкими кубиками, чеснок натираем на мелкой терке. В глубоком казане разогреваем масло и обжариваем лук до золотистого цвета. Добавляем морковь и жарим вместе около 10 минут. Затем высыпаем измельченные помидоры и тушим на сильном огне, пока масса не уменьшится почти вдвое. Добавляем перец, перемешиваем и тушим еще 15 минут. Вводим чеснок, соль и сахар, готовим еще около 5 минут. Горячую смесь раскладываем в стерилизованные банки и сразу закатываем. Переворачиваем вверх дном, накрываем полотенцем и оставляем остыть. Храним в прохладном месте.

Как заготовить зажарку из лука и моркови?

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 16 баночек по 0,25 литра

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма лука;

– 1,5 килограмма моркови;

– 2/3 стакана масла;

– 0,5-литровая банка томатной пасты 25%;

– 3 чайные ложки соли;

– 6 столовых ложек сахара.

Приготовление:

Лук чистим и нарезаем так, как привычно делаем для зажарки. Морковь очищаем и натираем. В большую кастрюлю с антипригарным покрытием наливаем масло. Когда оно нагреется, высыпаем лук и тушим его до прозрачности около 20 минут. Затем добавляем морковь, томатную пасту, соль и сахар. Тщательно перемешиваем и тушим до тех пор, пока морковь станет мягкой. Если натертая на корейской терке, то процесс длится примерно 40 минут. В это время смесь нужно периодически помешивать. Готовую заправку раскладываем по заранее простерилизованным баночкам и закрываем крышками. Удобнее всего использовать банки объемом 0,25 литра – это идеальная порция на один раз.

Приятного аппетита!

