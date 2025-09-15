Эти огурчики прекрасно дополнят ваши повседневные блюда и закуски, а для сочных гамбургеров лучшего дополнения просто не найдешь! 24 Канал советует заготовить любимую закуску в удобном формате по рецепту любимой Лилии Цвит.
Какие огурцы выбрать для этого рецепта?
Точно стоит избегать салатных сортов с большой семенной камерой. Лучше подойдут плоды среднего размера сортов "Засолочный" F1, "Бочковой" F1, "Родничок" F1 и "Парижский корнишон", советует портал "Яскрава клумба".
Как закрыть огурцы кружочками?
- Время:
- Порций: 6 баночек по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 3 килограмма огурцов;
– 40 граммов соли;
– 180 граммов сахара;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 1 чайная ложка сухого чеснока;
– 2 столовые ложки куркумы;
– 6 столовых ложек французской горчицы;
– 180 миллилитров уксуса;
– 100 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Огурцы моем и отрезаем концы с обеих сторон.
- Нарезаем огурцы тонкими слайсами с помощью терки.
- Перекладываем огурцы в большую миску, добавляем соль, сахар и специи, наливаем уксус и масло.
- Добавляем горчицу в зернах и перемешиваем. Оставляем на 10 минут.
- Плотно наполняем банки огурцами.
- Неплотно накрываем крышками и стерилизуем 15 минут.
- Закрываем, переворачиваем банки вверх дном до остывания.
Приятного аппетита!
