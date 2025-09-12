Известный шеф Михаил Кацурин показал, как можно превратить вареных раков в произведение кулинарного искусства. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом и секретным ингредиентом, которыми он поделился в своем ТикТок.

Почему вода для раков должна быть соленой?



Мясо рака надежно защищает панцирь, поэтому солить воду нужно с запасом. Наименьшая пропорция – 1 столовая ложка соли на литр воды, рассказывает портал Cookfood.

Как вкусно сварить раков?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 4 килограмма живых раков;

– 800 граммов сливочного масла;

– соль;

– 4 кукурузы;

– букет трав и зелени;

– 300 граммов меда;

– 2 моркови;

– 2 чеснока;

– 2 лимона;

– горошек и лавровый лист.

Приготовление:

Сначала доведите воду до кипения, хорошо посолите и сварите в ней бульон из овощей, специй и зелени. Затем опустите раков и готовьте их еще около 15 минут. В конце добавьте щедрый кусок сливочного масла и снимите блюдо с плиты или огня.

Приятного аппетита!

Что подать с раками?