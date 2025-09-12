Відомий шеф Михайло Кацурін показав, як можна перетворити варених раків на витвір кулінарного мистецтва. 24 Канал пропонує скористатися рецептом та секретним інгредієнтом, якими він поділився у своєму ТікТок.

Цікаво Перевірте просто в магазині: 5 ознак, які вказують на свіжість риби

Чому вода для раків повинна бути солоною?



Мʼясо рака надійно захищає панцир, тому солити воду потрібно з запасом. Найменша пропорція – 1 столова ложка солі на літр води, розповідає портал Cookfood.

Як смачно зварити раків?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 4 кілограми живих раків;

– 800 грамів вершкового масла;

– сіль;

– 4 кукурудзи;

– букет трав та зелені;

– 300 грамів меду;

– 2 моркви;

– 2 часники;

– 2 лимони;

– горошок та лавровий лист.

Приготування:

Спершу доведіть воду до кипіння, добре посоліть і зваріть у ній бульйон із овочів, спецій та зелені. Потім опустіть раків і готуйте їх ще близько 15 хвилин. Наприкінці додайте щедрий шматок вершкового масла та зніміть страву з плити або вогню.

Смачного!

Що подати з раками?