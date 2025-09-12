Відомий шеф Михайло Кацурін показав, як можна перетворити варених раків на витвір кулінарного мистецтва. 24 Канал пропонує скористатися рецептом та секретним інгредієнтом, якими він поділився у своєму ТікТок.
Чому вода для раків повинна бути солоною?
Мʼясо рака надійно захищає панцир, тому солити воду потрібно з запасом. Найменша пропорція – 1 столова ложка солі на літр води, розповідає портал Cookfood.
Як смачно зварити раків?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 4 кілограми живих раків;
– 800 грамів вершкового масла;
– сіль;
– 4 кукурудзи;
– букет трав та зелені;
– 300 грамів меду;
– 2 моркви;
– 2 часники;
– 2 лимони;
– горошок та лавровий лист.
Приготування:
- Спершу доведіть воду до кипіння, добре посоліть і зваріть у ній бульйон із овочів, спецій та зелені.
- Потім опустіть раків і готуйте їх ще близько 15 хвилин.
- Наприкінці додайте щедрий шматок вершкового масла та зніміть страву з плити або вогню.
Смачного!
Що подати з раками?
- Свіжий салат – це завжди гарна ідея для будь-якої трапези.
- А коли він ще й ситний, то задоволення зростає у рази.