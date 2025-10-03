Вкусный и сытный салат поможет набраться сил после тяжелого дня, не заставляя долго стоять у плиты. Вы даже можете сохранить рецепт к празднику – он точно исчезнет со стола первым, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Fajne gotowanie.

Чем еще вкусно заправить салат?

Вы можете разнообразить вкус ингредиентов, воспользовавшись классической французской заправкой – маслом с небольшим количеством уксуса. Она будет смаковать еще лучше, если добавить щепотку тмина, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить сытный салат на ужин?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 300 граммов брокколи;
– половинка красного лука;
– 3 яйца;
– 4 столовые ложки консервированного лука;
– 150 миллилитров натурального йогурта;
– 25 граммов майонеза;
– семена подсолнечника;
– 60 граммов сыра фета;
– соль, перец, лимонный сок, чеснок, укроп.

Приготовление:

  1. Брокколи разберите на небольшие соцветия. Отварите капусту до мягкости, предварительно сбрызнув ее соком лимона.
  2. Яйца сварите вкрутую.
  3. Зубчик чеснока очистите и пропустите через пресс.
  4. Смешайте его с йогуртом и майонезом, посолите и добавьте мелко нарезанный укроп.
  5. Красный лук нарежьте тоненькими полукольцами и соедините с консервированной кукурузой в большой миске.
  6. Яйца очистите и нарежьте средними кубиками, добавьте их к луку, кукурузы и брокколи.
  7. Залейте салат подготовленным соусом, приправьте черным перцем и тщательно перемешайте.
  8. На сухой сковороде подрумяньте семечки подсолнечника.
  9. Готовое блюдо посыпьте семечками и измельченным сыром.

Приятного аппетита!

Какой еще салат стоит попробовать?

