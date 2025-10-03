Вкусный и сытный салат поможет набраться сил после тяжелого дня, не заставляя долго стоять у плиты. Вы даже можете сохранить рецепт к празднику – он точно исчезнет со стола первым, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Fajne gotowanie.

Чем еще вкусно заправить салат?



Вы можете разнообразить вкус ингредиентов, воспользовавшись классической французской заправкой – маслом с небольшим количеством уксуса. Она будет смаковать еще лучше, если добавить щепотку тмина, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить сытный салат на ужин?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов брокколи;

– половинка красного лука;

– 3 яйца;

– 4 столовые ложки консервированного лука;

– 150 миллилитров натурального йогурта;

– 25 граммов майонеза;

– семена подсолнечника;

– 60 граммов сыра фета;

– соль, перец, лимонный сок, чеснок, укроп.

Приготовление:

Брокколи разберите на небольшие соцветия. Отварите капусту до мягкости, предварительно сбрызнув ее соком лимона. Яйца сварите вкрутую. Зубчик чеснока очистите и пропустите через пресс. Смешайте его с йогуртом и майонезом, посолите и добавьте мелко нарезанный укроп. Красный лук нарежьте тоненькими полукольцами и соедините с консервированной кукурузой в большой миске. Яйца очистите и нарежьте средними кубиками, добавьте их к луку, кукурузы и брокколи. Залейте салат подготовленным соусом, приправьте черным перцем и тщательно перемешайте. На сухой сковороде подрумяньте семечки подсолнечника. Готовое блюдо посыпьте семечками и измельченным сыром.

Приятного аппетита!

