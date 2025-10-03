Вкусный и сытный салат поможет набраться сил после тяжелого дня, не заставляя долго стоять у плиты. Вы даже можете сохранить рецепт к празднику – он точно исчезнет со стола первым, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Fajne gotowanie.
Чем еще вкусно заправить салат?
Вы можете разнообразить вкус ингредиентов, воспользовавшись классической французской заправкой – маслом с небольшим количеством уксуса. Она будет смаковать еще лучше, если добавить щепотку тмина, рассказывает портал Shuba.
Как приготовить сытный салат на ужин?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов брокколи;
– половинка красного лука;
– 3 яйца;
– 4 столовые ложки консервированного лука;
– 150 миллилитров натурального йогурта;
– 25 граммов майонеза;
– семена подсолнечника;
– 60 граммов сыра фета;
– соль, перец, лимонный сок, чеснок, укроп.
Приготовление:
- Брокколи разберите на небольшие соцветия. Отварите капусту до мягкости, предварительно сбрызнув ее соком лимона.
- Яйца сварите вкрутую.
- Зубчик чеснока очистите и пропустите через пресс.
- Смешайте его с йогуртом и майонезом, посолите и добавьте мелко нарезанный укроп.
- Красный лук нарежьте тоненькими полукольцами и соедините с консервированной кукурузой в большой миске.
- Яйца очистите и нарежьте средними кубиками, добавьте их к луку, кукурузы и брокколи.
- Залейте салат подготовленным соусом, приправьте черным перцем и тщательно перемешайте.
- На сухой сковороде подрумяньте семечки подсолнечника.
- Готовое блюдо посыпьте семечками и измельченным сыром.
Приятного аппетита!
Какой еще салат стоит попробовать?
