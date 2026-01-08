Если дома есть минимум продуктов – этот салат для вас, пишет 24 Канал со ссылкой на "Господиньку". Состав очень простой, а повторить рецепт достаточно просто.

Как приготовить легкий салат?

Ингредиенты:

500 граммов свинины;

1 лук;

1 морковь;

3 соленых огурца;

Майонез;

Соль, перец.

Для варки свинины:

Мясо;

2 литра воды;

1,5 столовой ложки соли;

1/3 чайной ложки перца горошком;

2 штуки лавровых листьев;

Лук;

100 граммов моркови.

Способ приготовления:

Сначала нужно приготовить свинину. В кастрюлю залитую водой надо добавить соль, черный перец горошком, лавровый лист, целый лук и морковь. Мясо нужно проварить час, а потом оставить, чтобы оно остыло.

Далее разогрейте масло на сковороде и обжарьте до прозрачности мелко порезанный лук. Добавьте тертую морковь на терке и обжарьте несколько минут, а после этого посолите и поперчите. Зажарку надо охладить в миске.

Охлажденную свинину нарежьте полосками и добавьте нарезанный на соломку огурец. После этого надо добавить охлажденную зажарку и майонез. При необходимости все еще раз можно приправить солью и перцем и украсить веточкой укропа или петрушки.

