Если дома есть минимум продуктов – этот салат для вас, пишет 24 Канал со ссылкой на "Господиньку". Состав очень простой, а повторить рецепт достаточно просто.
Как приготовить легкий салат?
Ингредиенты:
500 граммов свинины;
1 лук;
1 морковь;
3 соленых огурца;
Майонез;
Соль, перец.
Для варки свинины:
Мясо;
2 литра воды;
1,5 столовой ложки соли;
1/3 чайной ложки перца горошком;
2 штуки лавровых листьев;
Лук;
100 граммов моркови.
Способ приготовления:
Сначала нужно приготовить свинину. В кастрюлю залитую водой надо добавить соль, черный перец горошком, лавровый лист, целый лук и морковь. Мясо нужно проварить час, а потом оставить, чтобы оно остыло.
Далее разогрейте масло на сковороде и обжарьте до прозрачности мелко порезанный лук. Добавьте тертую морковь на терке и обжарьте несколько минут, а после этого посолите и поперчите. Зажарку надо охладить в миске.
Охлажденную свинину нарежьте полосками и добавьте нарезанный на соломку огурец. После этого надо добавить охлажденную зажарку и майонез. При необходимости все еще раз можно приправить солью и перцем и украсить веточкой укропа или петрушки.
Если вы любите салаты из простых ингредиентов, то рекомендуем повторить финский винегрет, который превращает обычный салат в настоящий кулинарный шедевр, пишет Shuba. Готовится салат из свеклы, картофеля, моркови, лука, огурца и яблока.
Какие еще есть простые рецепты?
Хумус – это ближневосточная закуска из нута, которая является вкусной и полезной благодаря высокому содержанию белка. Для приготовления хумуса используют нут, лимон, чеснок, базилик, вяленые помидоры, оливковое масло, воду, пасту тахини, соль, перец и сладкую паприку.
Салат из простых ингредиентов является отличной идеей для легкого ужина. Яйца, брокколи и сыр делают его очень сытным.