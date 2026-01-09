Салат не требует дополнительных усилий или каких-то дорогих ингредиентов, пишет 24 Канал со ссылкой на "Господиньку". Большинство продуктов можно найти в холодильнике.

Как быстро приготовить салат "Семья"?

Ингредиенты:

1 свежий огурец;

3 вареных яйца;

300 граммов крабовых палочек;

330 граммов консервированной кукурузы;

150 граммов твердого сыра;

Зеленый лук;

Соль, перец, майонез.

Способ приготовления:

Огурец надо нарезать кубиками. Вареные яйца также надо нарезать такого же размера, как огурцы, чтобы все ингредиенты были одинакового размера. Далее нарезаются крабовые палочки, которые добавляются к огурцам и яйца. Следующим шагом является добавление кукурузы. Ее надо процедить от лишней жидкости, а потом всыпать ко всем другим ингредиентам.



Вкусный и простой рецепт / Фото "Хозяйка"

В конце кусочек твердого сыра нужно мелко натереть. Его вкус придаст салату нежную нотку. После этого надо нарезать несколько перышек зеленого лука, чтобы салат приобрел особый вкус. На финале только надо посолить, поперчить и добавить майонез.

Салат является сытным благодаря яйцам и сыру, крабовые палочки добавляют свежий морской вкус, а зеленый лук – освежает. Этот салат можно приготовить не только для семьи, но и для гостей, которые придут в гости.

