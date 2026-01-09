Коли справ багато, а відключення світла стали частиною буднів, на перше місце виходять рецепти, які не потребують багато інгредієнтів та часу на приготування. Цей салат – один з лідерів вподобань, який неодмінно полюбите і ви, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
До теми Салат "Родина" за 5 хвилин: простий рецепт, який всім вдається
Як приготувати салат з буряка?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 – 3 варені буряки;
– 200 – 300 грамів маринованих огірків;
– сіль та перець до смаку;
– зелень до смаку;
– трішки олії.
Шедевр без зусиль / Фото Freepik
Приготування:
- Відваріть буряк до м’якості, остудіть його та очистіть від шкірки.
- Наріжте буряк кубиками або соломкою.
- Мариновані огірки наріжте тонкими скибками або невеликими кубиками. Викладіть буряк і огірки в глибоку миску та акуратно перемішайте.
- Додайте сіль і перець, заправте салат олією та ще раз перемішайте.
Як швидко приготувати буряк?
Якщо часу варити буряк немає – скористайтеся мікрохвильовкою. Помийте і наріжте буряк, покладіть у скляний посуд та налийте води на третину овоча, радить Kuchnia.
Накриваємо харчовою плівкою (з отвором для пари) і готуємо 10 хвилин на максимальній потужності. Після цього треба дати буряку трішки "відпочити" – і можна нарізати у салат.
Які рецепти варто спробувати?
Швидкий сніданок з лаваша стане у пригоді не один раз.
А ще вам точно сподобається торт з 3 інгредієнтів – і ніякого випікання.