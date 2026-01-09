Лаваш завжди дає можливість вигадати щось оригінальне, використовуючи лише найпростіші інгредієнти. 24 Канал пропонує спробувати цей перекус від порталу "Господинька", який має усі шанси стати улюбленим сніданком.

Як швидко приготувати сніданок з лаваша?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 лаваші;
– 4 яйця;
– сіль, суміш перців;
– 150 мілілітрів молока;
– 1 помідор;
– петрушка;
– 100 грамів твердого сиру.

Сніданок з лаваша

Дешево, швидко та дуже смачно / Фото "Господинька"

Приготування:

  1. Лаваші скручуємо і нарізаємо соломкою. Обсмажуємо на сковороді.
  2. Збиваємо яйця з сіллю та спеціями, вливаємо молоко, перемішуємо і виливаємо до лаваша.
  3. Зверху викладаємо скибочки помідорів.
  4. Посипаємо петрушкою, тертим сиром, накриваємо кришкою та готуємо 10 – 15 хвилин на повільному вогні.

Як зробити лаваш самому?

Візьміть 2 склянки борошна, 2 мілілітрів окропу, трішки олії та солі. Обережно замісіть тісто (поки вода гаряча – перемішуйте ложкою) та залиште відпочивати на 30 хвилин, пропонує Pysznosci.

Потім розділіть тісто на 8 частин, розкатайте у максимально тонкі коржі та обсмажте їх на сухій пательні. Ось і все – домашній лаваш готовий до використання.

