Майстерність українських господинь – це вміння навіть змусити навіть найпростіший інгредієнт смакувати як дорогий шедевр. 24 Канал пропонує переконатися в цьому та скористатися порадами порталу "Нові рецепти".

Як смачно замаринувати оселедця?

Час : 30 хвилин + маринування

: 30 хвилин + маринування Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 заморожені скумбрії;

– цибуля;

– 250 мілілітрів води;

– 6 квіток гвоздики;

– перець горошком;

– 1/3 чайної запашного меленого перцю;

– дрібка коріандру у зернах;

– 2 чайні ложки солі;

– 0,5 чайної ложки цукру;

– 2 столові ложки олії;

– 2,5 столової ложки яблучного оцту.

Просто і елегантно / Фото "Майстерня ідей"

Приготування:

Повністю розморозьте скумбрію, очистьте її від нутрощів, відріжте голову та наріжте порційними шматочками. За бажанням зніміть шкіру, так риба буде ніжнішою. Приготуйте маринад: закип’ятіть воду, додайте сіль, цукор, гвоздику, перець горошком, мелений запашний перець і коріандр. Влийте соняшникову олію та проваріть суміш на слабкому вогні приблизно 1 хвилину. Наприкінці додайте яблучний оцет, зніміть з плити й повністю остудіть маринад. Наріжте цибулю півкільцями. У глибоку миску або скляну ємність викладайте скумбрію шарами, чергуючи її з цибулею. Залийте рибу холодним маринадом так, щоб він повністю покривав шматочки. Накрийте ємність і поставте в холодильник щонайменше на 12 годин, а краще на добу.

Як купувати скумбрію?

Тушка повинна мати металевий блиск та чіткі чорні лінії на спині. Якщо риба заморожена в "неприродній" позі – це гарний знак, що її морозили одразу після вилову, підказує Haps.

А ще лід повинен бути прозорим та тонким. В іншій ситуації є ризик, що було порушено температурний режим.