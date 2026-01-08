Оселедець у пікантному маринаді з кетчупу готується без будь-яких складнощів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток lidusichka. Це чудовий варіант закуски, який здивує тих, хто пробує його вперше.

Як приготувати оселедець у соусі з кетчупом?

Час: 35 хвилини

35 хвилини Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів філе оселедця;

– 550 грамів кетчупу;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 столові ложки оцту;

– 3 столові ложки олії;

– 1,5 чайної ложки суміші перців.

Приготування:

Кетчуп перекладіть у сотейник, додайте сіль, цукор, оцет, олію та суміш перців, добре перемішайте й поставте на середній вогонь. Доведіть соус до кипіння, постійно помішуючи, проваріть 1 – 2 хвилини та зніміть з плити. Дайте соусу повністю охолонути – це обов’язкова умова. Філе оселедця наріжте невеликими акуратними шматочками. У підготовлену ємність викладіть шар холодного соусу, зверху розкладіть рибу, далі знову соус і так чергуйте шари, доки не закінчаться інгредієнти – верхнім має бути саме соус. Накрийте ємність і поставте в холодильник щонайменше на 5 годин, а для найкращого результату залиште маринуватися на ніч.

Як вибрати оселедець?

Оселедець найкраще купувати у рибних магазинах, а не супермакеті чи тим паче на ринку. Найкраще обирати рибу середнього розміру – з пружною, щільною тушкою та округлими боками, пише портал "На пенсії".

Занадто плаский часто виявляється сухим, жорстким й нерідко пересоленим. Шкіра має бути гладкою, без тріщин і жовтих плям, із рівним сріблясто-синім блиском.

