Перед покупкою важливо лише звернути увагу на колір, оскільки занадто яскравий відтінок може сигналізувати про надлишок барвників, пише 24 Канал з посиланням на Oboz.ua.

Як приготувати салат з крабових паличок?

Для тих, хто любить салати на основі крабових паличок, рекомендуємо додати ситний інгредієнт – вермішель швидкого приготування. Готується він буквально кілька хвилин й добре підійде для легкої вечері.

Інгредієнти:

2 пачки мівіни;

1 банка консервованої кукурудзи;

2 огірки середнього розміру;

200 грамів крабових паличок;

1 – 2 столові ложки майонезу;

Зелена цибуля;

Сіль, перець та спеції,



Дуже смачний рецепт салату з крабових паличко / Фото Freepik

Спосіб приготування:

Крабові палички та огірки наріжте кубиками, а зелену цибулю дрібно поріжте. Додайте до них поламану вермішель, кукурудзу, спеції та майонез. Усе ретельно перемішайте – і салат готовий. Такий салат вийде дуже поживним та смачним.

Який ще салат можна зробити?

Для іншого салату знадобляться крабові палички як основний інгредієнт, пише "Господинька". Далі кулінари радять додати ще кілька продуктів:

– 4 варені яйця;

– 200 грамів крабових паличок;

– 1 болгарський перець;

– 2 помідори;

– 120 грамів твердого сиру;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– майонез.

Усе треба нарізати кубиками, лише яйця – соломкою й натерти сир. Приправити сіллю, перцем та майонезом – і можна подавати до столу.

Які ще є прості рецепти?