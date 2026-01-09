Лаваш всегда дает возможность придумать что-то оригинальное, используя только самые простые ингредиенты. 24 Канал предлагает попробовать этот перекус от портала "Господинька", который имеет все шансы стать любимым завтраком.
Как быстро приготовить завтрак из лаваша?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 лаваша;
– 4 яйца;
– соль, смесь перцев;
– 150 миллилитров молока;
– 1 помидор;
– петрушка;
– 100 граммов твердого сыра.
Дешево, быстро и очень вкусно / Фото "Хозяйка"
Приготовление:
- Лаваши скручиваем и нарезаем соломкой. Обжариваем на сковороде.
- Взбиваем яйца с солью и специями, вливаем молоко, перемешиваем и выливаем к лавашу.
- Сверху выкладываем ломтики помидоров.
- Посыпаем петрушкой, тертым сыром, накрываем крышкой и готовим 10 – 15 минут на медленном огне.
Как сделать лаваш самому?
Возьмите 2 стакана муки, 2 миллилитров кипятка, немного масла и соли. Осторожно замесите тесто (пока вода горячая – перемешивайте ложкой) и оставьте отдыхать на 30 минут, предлагает Pysznosci.
Затем разделите тесто на 8 частей, раскатайте в максимально тонкие лепешки и обжарьте их на сухой сковороде. Вот и все – домашний лаваш готов к использованию.
