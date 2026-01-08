Когда захочется сладенького – не надо ждать удачного момента ту покупать особые ингредиенты. 24 Канал предлагает пойти более простым путем и воспользоваться невероятным рецептом с инстаграма anny.cooking.

Как приготовить нежный десерт без духовки?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 30 граммов крахмала;

– 100 граммов сахара, ваниль;

– 700 миллилитров молока;

– 100 граммов масла;

– 350 граммов шоколадного печенья;

– 2 шоколадки по 90 граммов;

– 40 миллилитров растительного масла.

Готовим вкусный десерт без усилий: видео

Приготовление:

Сначала заварной крем. В миске смешайте яйца, сахар, крахмал и ваниль. Влейте молоко, поставьте смесь на огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения. Добавьте сливочное масло, перемешайте до однородности. Накройте крем пищевой пленкой в контакт и полностью охладите. Заварите крепкий черный кофе и дайте ему немного остыть. Шоколадное печенье быстро погружайте в кофе на несколько секунд и выкладывайте в форму ровным слоем. Покройте слой печенья заварным кремом. Повторяйте слои, пока не используете все ингредиенты. Соедините шоколад с маслом, растопите в микроволновке или на водяной бане и полейте верхний слой десерта. Поставьте десерт в холодильник минимум на несколько часов, а еще лучше – на ночь.

В чем секрет идеального заварного крема?

Правильно вливать горячее молоко к яйцам тонкой струйкой. Так желтки будут прогреваться равномерно и не свернутся, советует портал Beszamel.

А еще вместо муки правильно использовать крахмал. С ним крем будет иметь прекрасную структуру и глянцевый блеск.

