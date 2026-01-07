Почти все хозяйки обожают рецепты от Лилии Цвит, поскольку они легкие в повторении и невероятно вкусные, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал кулинарки.

Как приготовить вафельный торт?

Ингредиенты: 4 квадратных вафельных коржа;

Для шоколадной глазури:

120 граммов сливочного масла;

100 миллиграммов молока;

70 граммов какао-порошка;

80 граммов сахара.

Для крема:

400 граммов сливочного масла;

440 граммов сгущенного молока сырого.

Для начинки:

200 граммов жареного арахиса;

320 граммов печенья "Мария".

Способ приготовления:

В кастрюле соедините масло, какао, сахар и молоко. Поставьте на слабый огонь и помешивая доведите до кипения. Варите несколько минут, пока масса не станет густой и однородной, а потом снимите с плиты.

Выложите первый вафельный корж и смажьте его половиной теплой шоколадной помадки, а потом накройте вторым коржом. То же надо повторить с двумя другими коржами, чтобы получились две двойные вафельные основы с шоколадной прослойкой.

Для крема взбейте сливочное масло до светлой рыхлой массы. Постепенно вливайте сгущенное молоко, не прекращая сбор, пока крем не станет густым. Небольшое количество крема нанесите на одну сторону каждой вафельной пары.

Далее надо измельчить до средней крошки арахис и печенье. Добавьте их к остальному крему и хорошо перемешайте. Выложите начинку на одну из вафельных пар и равномерно распределите, а потом накройте второй вафельной парой, разместив кремом вниз.

Готовый торт нужно накрыть пищевой пленкой и оставить на час при комнатной температуре. После этого его надо поставить в холодильник на 2 часа, чтобы десерт стабилизировался.

