Приготовить десерт можно за считанные минуты, а результат удивит взрослых и малых, пишет 24 Канал со ссылкой на "Вкусненькое".

Как сделать торт "Пятиминутка?"

Сделать экспресс-десерт достаточно просто. На приготовление уходит несколько минут, поэтому даже не придется прибегать к выпечке. Нужно только сделать творожный крем и выложить торт слоями.

Ингредиенты:

500 граммов квадратного печенья;

700 граммов творога 700 граммов творога;

250 граммов сметаны;

150 граммов сахара;

Ванильный сахар.

Способ приготовления

Протрите творог через сито и перебейте блендером до кремовой текстуры. Добавьте сметану, сахар и ванильный сахар и хорошо взбейте до однородности. На дно формы выложите слой печенья, а сверху – творожную массу. Повторяйте слои до того момента, пока не закончатся ингредиенты. Печенье должно стать завершающим слоем.



Простой десерт, который готовится за 5 минут / Фото Pinterest

После основного приготовления торт нужно оставить на час при комнатной температуре и переставить в холодильник на 2 – 3 часа. Десерт получится очень вкусным, нежным и легким. Он одинаково хорошо подойдет к чаю или кофе.

Без выпечки можно приготовить мандариновый тортик, пишет говорится в тиктоке top_havchik_cooking. Десерт готовится с помощью савоярди, маскарпоне и мандаринового сока. Основные этапы приготовления включают замачивание печенья в соке, нанесение крема и украшение дольками мандаринов и розмарином.

Что еще приготовить?