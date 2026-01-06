Приготувати десерт можна за лічені хвилини, а результат здивує дорослих і малих, пише 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".

Читайте також Не вберуть ані грама олії: який секрет приготування пампухів треба знати кожній господині

Як зробити торт "П’ятихвилинка?"

Зробити експрес-десерт досить просто. На приготування йде кілька хвилин, тож навіть не доведеться вдаватися до випічки. Потрібно лише зробити сирний крем та викласти торт шарами.

Інгредієнти:

500 грамів квадратного печива;

700 грамів кисломолочного сиру;

250 грамів сметани;

150 грамів цукру;

Ванільний цукор.

Спосіб приготування

Протріть сир через сито й перебийте блендером до кремової текстури. Додайте сметану, цукор та ванільний цукор й добре збийте до однорідності. На дно форми викладіть шар печива, а зверху – сирну масу. Повторюйте шари до того моменту, поки не закінчаться інгредієнти. Печиво має стати завершальним шаром.



Простий десерт, який готується за 5 хвилин / Фото Pinterest

Після основного приготування торт потрібно залишити на годину при кімнатній температурі й переставити у холодильник на 2 – 3 години. Десерт вийде дуже смачним, ніжним та легким. Він однаково добре смакуватиме до чаю чи кави.

Без випічки можна приготувати мандариновий тортик, пише йдеться в тіктоці top_havchik_cooking. Десерт готується за допомогою савоярді, маскарпоне та мандаринового соку. Основні етапи приготування включають замочування печива в соку, нанесення крему та прикрашання часточками мандаринів і розмарином.

Що ще приготувати?